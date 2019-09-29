بالفيديو - نابولي ينجو من عودة بريشيا وبالوتيللي

نجا نابولي من عودة بريشيا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي وفاز بهدفين مقابل هدف واحد.

أنهى نابولي الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون مقابل عن طريق دريس ميرتينز في الدقيقة 13 ومانولاس مع أخر دقيقة في الشوط.

وبعد مرور 22 دقيقة من الشوط الثاني نجح ماريو بالوتيللي في تقليص الفارق في طريق البحث عن التعادل.

ويعتبر هدف بالوتيللي هو الأول له مع فريق بريشيا، والأول له منذ 2015 في الدوري الإيطالي، عندما سجل في مواجهة ميلان وأودينيزي.

رفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن إنتر المنفرد بالصدارة.

أما بريشيا ففي المركز 14 من جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام تورينو يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة.

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