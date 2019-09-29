كلوب: الفوز بـ8 مباريات بنتيجة 1-0 أفضل من الانتصار 8-0 في مباراة واحدة

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تحقيق الفوز باستمرار مهما كانت النتيجة أفضل من الفوز في مباراة واحدة بنتيجة كبيرة.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على شيفيلد بملعبه بهدف، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع سنكون سعداء بشكل أكبر لو استطعنا أن نحقق الفوز في ثمان مباريات بنتيجة 1-0 من أن نفوز بثمانية أهداف نظيفة في مباراة واحدة".

وأضاف "حقيقة الأمر هي أن مانشستر سيتي لا يفوزون بثمانية أهداف في مباراة واحدة فقط، وجميعنا نعرف ذلك. إذا ضمن لي أحد الفوز في المباريات الثمانية المقبلة بهدف واحد، فسأقبل ذلك بكل تأكيد، ولكن هذا أمر يصعب تحقيقه".

وأوضح "لقد قاتلنا من أجل الفوز على شيفيلد وعلينا أن نحترم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون. كما قلت قبل المباراة، غير مسموح لشيفيلد أن يقاتلوا أكثر منا من أجل الفوز، وهذا لم يحدث بالفعل".

وتساءل المدرب الألماني "هل قاموا بالركض أكثر منا؟" ثم أجاب "بالطبع لا. لذلك أقول أننا استحقينا حصد النقاط الثلاث".

وأتم "في بعض المباريات تحتاج لبعض الحظ لكي تتمكن من الفوز، واحتجنا للكثير منه أمام شيفيلد لنفوز في النهاية. لا أعتقد أننا قدمنا مباراة سيئة، وإنما كان الأهم أن نكون مستعدين للقتال من أجل الفوز حتى النهاية، وهذا ما فعلناه واستحقينا الفوز بسببه".

ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.



























اختر تشكيل ليفربول

اقرأ أيضا

بالتصنيف.. لماذا تنتظر إفريقيا نسخة غير مسبوقة من دوري الأبطال

ماذا تقول الأرقام عن مستوى صلاح مقارنة بالموسمين الماضيين؟

تعرف على تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية

اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

البدري: مشاركة صلاح في مباراة شيفيلد طمأنتنا