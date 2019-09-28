بالفيديو - الرجاء البيضاوي سابع المتأهلين لمجموعات أبطال إفريقيا

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 22:06

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي - الصورة من حساب النادي الرسمي

رغم التعادل مع النصر الليبي بهدف لمثله إلا أن الرجاء المغربي حجز مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

النسور تعادلوا على أرضهم مع الفريق الليبي، بعد الانتصار ذهابا في دور الـ32 بنتيجة 3-1، ليصبحوا سابع المتأهلين إلى مجموعات الأبطال.

وشارك حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق المغربي بشكل أساسي تحت قيادة باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي الأسبق.

أخبار متعلقة

بامبو ينضم لقائمة الزمالك أمام جينيراسيون بدلا من أوباما المصاب اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون

الرجاء افتتح التسجيل مبكرا مع الدقيقة الثامنة عن طريق محسن متولي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل الكاميروني جون يوفيكو مستغلا خطأ فادح من المدافع عبد الرحيم الشاكر في تشتيت الكرة.

الرجاء انضم إلى الأهلي والترجي التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن

بالصور - بعثة جينيراسيون تصل بتروسبورت.. وإدارة الملعب ترفض طلبهم

بالفيديو - وردة يسجل ويصنع ويستفز الجماهير في عودة مجنونة لفريقه

بالفيديو - سواريز 400 وتير شتيجن تاريخي.. برشلونة يعود بانتصار أمام خيتافي

للوقوف على العناصر التى سيضمها.. اجتماع البدري الأول مع جهازه المعاون

الرجاء المغربي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 29-9-2019 والقنوات الناقلة.. مصير مجهول وإثارة منتظرة 3 ساعة | مصر
بيكيه يحذر إدارة برشلونة: نعرف الصحفيين الذين يعملون معكم.. لا نريد إثارة المشاكل 3 ساعة | أوروبا
السبت الكروي - رباعية الأهلي وتصدي أوبلاك الخارق وانفجار وردة 3 ساعة | أوروبا
وردة: الجمهور هددني وسب عائلتي.. وهدفي غير مهم 4 ساعة | المحترفون
رئيس الزمالك: جينيراسيون رفضوا اللعب وطلبوا الذهاب للمتحف.. حصلوا على رشوة 4 ساعة | مصر
4 أشياء تعلمناها من دربي مدريد.. خطأ زيدان وجدار أوبلاك 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك