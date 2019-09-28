بالفيديو - الرجاء البيضاوي سابع المتأهلين لمجموعات أبطال إفريقيا

رغم التعادل مع النصر الليبي بهدف لمثله إلا أن الرجاء المغربي حجز مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

النسور تعادلوا على أرضهم مع الفريق الليبي، بعد الانتصار ذهابا في دور الـ32 بنتيجة 3-1، ليصبحوا سابع المتأهلين إلى مجموعات الأبطال.

وشارك حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق المغربي بشكل أساسي تحت قيادة باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي الأسبق.

الرجاء افتتح التسجيل مبكرا مع الدقيقة الثامنة عن طريق محسن متولي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل الكاميروني جون يوفيكو مستغلا خطأ فادح من المدافع عبد الرحيم الشاكر في تشتيت الكرة.

الرجاء انضم إلى الأهلي والترجي التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي.

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