مدرب الأهلي: سعد ومحمد محمود اقتربا من العودة للفريق

كشف سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي، عن اقتراب الثنائي سعد سمير ومحمد محمود من العودة للفريق.

الأهلي تأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، بفوزه على كانو سبورت 4-0 في استاد برج العرب.

وصرّح قمصان بعد المباراة معلقا على التغيرات العديدة في التشكيل: "فايلر يريد مشاهدة كل اللاعبين، لكن الفريق يمتلك هيكل، نقوم بالمداورة في مراكز معينة".

وأكمل: "هذا أمر إيجابي، اللاعبون كلهم جاهزون، والمنافسة ستكون شرسة، وفي النهاية الفريق هو الرابح".

وشدد: "هدفنا الأكبر هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا الغائبة عننا، اللاعبون قادرون على ذلك".

وأشاد قمصان بالمالي أليو ديانج صاحب الهدف الأول في أول مشاركة أساسية: "ديانج لاعب مميز وقدّم مباراة جيدة للغاية".

وأوضح قمصان موقف المصابين: "أقرب المصابين للعودة هما سعد سمير ومحمد محمود، يمكن أن يتدربا معنا بشكل جماعي بداية الأسبوع المقبل. أما كريم نيدفيد فلا يزال أمامه بعض الوقت".

الوافد الجديد أليو ديانج شارك أساسيا لأول مرة مع الأهلي ولم يحتج أكثر من 8 دقائق فقط ليسجل هدفه الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

هدف ديانج انتهى عليه الشوط الأول، قبل أن يسجل الأهلي ثلاثية في الشوط الثاني.

أهداف الشوط الثاني بدأها جونيور أجايي من عرضية محمود وحيد بعد دقيقتين من بداية الشوط، قبل أن يسجل حسين الشحات في الدقيقة 55 بعد مرور من حارس المرمى ويتبعه صلاح محسن في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من الشحات.

انتصار الأهلي على كانو سبورت هو الانتصار الرابع على التوالي للمارد الأحمر تحت قيادة ريني فايلر.

فايلر قاد الأهلي في 4 مباريات ولم يعرف سوى طعم الانتصار فقط.

وأصبح فايلر هو أول مدرب أجنبي للأهلي يحقق الانتصار في أول 4 مباريات له منذ الأسطورة مانويل جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر.

4 انتصارات من 4 مباريات كتبت التاريخ لـ فايلر مع الأهلي.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن

بالصور - بعثة جينيراسيون تصل بتروسبورت.. وإدارة الملعب ترفض طلبهم

بالفيديو - وردة يسجل ويصنع ويستفز الجماهير في عودة مجنونة لفريقه

بالفيديو - سواريز 400 وتير شتيجن تاريخي.. برشلونة يعود بانتصار أمام خيتافي

للوقوف على العناصر التى سيضمها.. اجتماع البدري الأول مع جهازه المعاون