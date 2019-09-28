بامبو ينضم لقائمة الزمالك أمام جينيراسيون بدلا من أوباما المصاب

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 20:25

كتب : أحمد شوقي صلاح

كريم بامبو - الزمالك - ديكاداها

استدعى ميلوتين سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، لاعبه كريم بامبو للانضمام إلى قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب غدا الأحد –كما أعلنت إدارته-.

واضطر المدرب الصربي إلى توجيه الدعوة لـ بامبو بعد استبعاده من القائمة الأولية، بعد إصابة يوسف أوباما.

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الزمالك خسر ذهابا 1-2، ويطمح إلى قلب تأخره في مجموع المباراتين، لكن على المباراة أولا أن تُلعَب.

الأزمة

بعثة جينيراسيون فوت تمسكت منذ وصولها مصر، بلعب المباراة اليوم السبت على استاد بتروسبورت، وليس غدا الأحد على ملعب برج العرب.

الموعد الأول الذي حدده الزمالك كان 28 سبتمبر في القاهرة، قبل أن يعلن رئيس الزمالك عن تأجيل المباراة لمدة يوم ونقلها إلى برج العرب.

الزمالك نشر أيضا خطابا بموافقة الاتحاد الإفريقي "كاف" على الإجراء، وتمسك بلعب المباراة مساء الأحد.

في مقابل رفض كامل من بعثة جينيراسيون التي حاولت التدرب على ملعب بتروسبورت أمس الجمعة دون نجاحها في ذلك، كما توجهت إلى نفس الملعب اليوم السبت للعب المباراة، وهو الأمر الذي لم يتم.

في انتظار تطورات الأزمة...

اختر تشكيل الزمالك المثالي في المباراة المتنازع عليها

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