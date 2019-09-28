المقاولون يفلت من سموحة في مباراة مثيرة.. ولا أهداف بين أسوان ونادي مصر

أفلت المقاولون العرب من الخسارة أمام سموحة ليتعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في لقاء مثير ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

رجال المدرب عماد النحاس كادوا يتعرضوا للخسارة رغم سيطرتهم على الكرة في أوقات كثيرة، وسموحة استغل أقل الفرص للتسجيل.

محمود عزت وحسام حسن سجلا للفريق السكندري، وأحرز للمقاولون طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري.

وعماد النحاس تواصلت عقدته أمام حسام حسن، مدرب سموحة، إذ لم ينجح في الفوز عليه خلال 6 مواجهات.

النحاس قاد أندية أسوان والرجاء وطنطا والمقاولون أمام حسن ولكنه لم يفز في أي لقاء إذ خسر 3 وتعادل في 3.

المقاولون كان البادئ في هز الشباك عن طريق المدافع محمد سمير من عرضية لكن راية التسلل ألغت الهدف وسط شكوك حول صحته في الدقيقة 28.

وسموحة لم ينتظر كثيرا، ورد بعدها بثلاث دقائق فقط بهدف أول في اللقاء عن طريق المدافع محمود عزت.

وبينما يتجه الشوط الأول إلى نهايته نجح طاهر محمد طاهر في تعديل الكفة من علامة الجزاء بعد عرقلة الهاني سليمان لسيف الدين الجزيري في الدقيقة 46.

في الشوط الثاني استحوذ المقاولون على الكرة وضغط على سموحة الذي لجأ للتراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة من أقل عدد من التمريرات.

وكاد طاهر طاهر يسجل أجمل أهداف المسابقة حتى الآن بعدما انطلق من منتصف الملعب إلى منطقة جزاء الفريق الأزرق لكن تألق الهاني سليمان حرمه من هز الشباك.

وسموحة استفاد من الهجمات المرتدة بهدف ثاني سجله حسام حسن بيسراه بعد تمريرة من ناصر ماهر في الدقيقة 79.

لكن المقاولون لم يستسلم ونجح في حصد نقطة التعادل بالثواني الأخيرة.

عرضية من الجانب الأيسر ارتقى لها الجزيري برأسه ليسجل ثاني أهدافه في المسابقة بعد هدفه في طلائع الجيش.

المقاولون رفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا بينما ظفر سموحة بأولى نقاطه محتلا المركز الـ11.

وفي نفس الجولة تعادل ناديا أسوان ومصر سلبيا في لقاء شهد فرص شحيحة أخطرها كان للأخير الذي أهدر في مناسبتين.

في الدقيقة 43 كاد مصطفى كالوشا يسجل لمصر من صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس مسعد عوض أبعدها بصعوبة.

ومصطفى مؤمن البديل كاد يرجح الكفة من تسديدة داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة لكنها جاورت القائم الأيسر مع الدقيقة 72.

أسوان ومصر حققا نقطتيهما الأولى في المسابقة إذ خسر الأول من مصر للمقاصة الجولة الماضية، وسقط مصر أمام الإنتاج الحربي.

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