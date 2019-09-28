بالفيديو - كلاكيت ثالث مرة.. باريس ينتصر بهدف نيمار

للمرة الثالثة في الموسم الحالي من الدوري ينتصر باريس سان جيرمان بفضل هدف نجمه الأول نيمار الذي هز شباك مضيفه بوردو يوم السبت في الجولة الثامنة ليقتنص 3 نقاط للعاصميين.

وعاد كيليان مبابي من الإصابة وشارك في الدقيقة 60 بدلا من بابلو سارابيا ليرسل تمريرة حاسمة لنيمار الذي سدد الكرة بسهولة في شباك مضيفه في الدقيقة 70.

وغاب مبابي عن المباريات الأربع الأخيرة لباريس في الدوري قبل أن يعود ويلفت الأنظار بأداء طيب.

ورفع باريس رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن نانت، بينما استمر بوردو خامسا ورصيده 12 نقطة.

وسجل البرازيلي نيمار (27 عاما) هدفه الثالث في الدوري وسيحرمه الإيقاف من المشاركة مع باريس ضد مضيفه جالاتاسراي التركي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويوم السبت يستضيف باريس فريق أنجيه في الدوري.

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