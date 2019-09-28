بالفيديو - كلاكيت ثالث مرة.. باريس ينتصر بهدف نيمار

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 19:27

كتب : FilGoal

باريس - نيمار

للمرة الثالثة في الموسم الحالي من الدوري ينتصر باريس سان جيرمان بفضل هدف نجمه الأول نيمار الذي هز شباك مضيفه بوردو يوم السبت في الجولة الثامنة ليقتنص 3 نقاط للعاصميين.

وعاد كيليان مبابي من الإصابة وشارك في الدقيقة 60 بدلا من بابلو سارابيا ليرسل تمريرة حاسمة لنيمار الذي سدد الكرة بسهولة في شباك مضيفه في الدقيقة 70.

وغاب مبابي عن المباريات الأربع الأخيرة لباريس في الدوري قبل أن يعود ويلفت الأنظار بأداء طيب.

أخبار متعلقة

فالفيردي: الفوز أهم من الشباك النظيفة.. وتير شتيجن مذهل اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن بالفيديو – تشيلسي ينتصر لأول مرة في ستامفورد.. وتوتنام يهرب بالفوز أمام ساوثامبتون لامبارد: فوز بييلسا بجائزة اللعب النظيف أمر مثير للسخرية

ورفع باريس رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن نانت، بينما استمر بوردو خامسا ورصيده 12 نقطة.

وسجل البرازيلي نيمار (27 عاما) هدفه الثالث في الدوري وسيحرمه الإيقاف من المشاركة مع باريس ضد مضيفه جالاتاسراي التركي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويوم السبت يستضيف باريس فريق أنجيه في الدوري.

طالع أيضا:

4 أشياء تعلمناها من فوز ليفربول على شيفيلد

يوفنتوس يتصدر الدوري بثنائية في سبال

كلوب: كان صعبا علينا الفوز بهذه الطريقة قبل سنوات

كريم حافظ يتألق في فوز قاسم باشا

فرصة كبيرة ضائعة في ملخص لمسات صلاح أمام شيفيلد

باريس سان جيرمان نيمار

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – الطريق لمجموعات إفريقيا.. الأهلي ضد كانو سبورت 5 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - كلاكيت ثالث مرة.. باريس ينتصر بهدف نيمار 14 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: الفوز أهم من الشباك النظيفة.. وتير شتيجن مذهل 23 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن 29 دقيقة | مصر
التشكيل - ديانج والشيخ وأجايي يقودون الأهلي ضد كانو سبورت 47 دقيقة | مصر
بالفيديو – تشيلسي ينتصر لأول مرة في ستامفورد.. وتوتنام يهرب بالفوز أمام ساوثامبتون 47 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 2 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 3 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك