بالفيديو – تشيلسي ينتصر لأول مرة في ستامفورد.. وتوتنام يهرب بالفوز أمام ساوثامبتون

انتصر تشيلسي لأول مرة على ملعبه ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد، عندما أسقط برايتون.

وفاز تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء على حساب برايتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ثنائية تشيلسي جاءت في الشوط الثاني عن طريق جورجينيو من علامة الجزاء في الدقيقة 50 وويليان في الدقيقة 76.

كتيبة فرانك لامبارد التي افتقدت جهود نجولو كانتي بسبب الإصابة، نجحت في الانتصار لأول مرة في ستامفورد بريدج.

بيدرو أساسي في تشكيل البلوز، وأبراهام يقود الهجوم كانتي خارج قائمة تشيلسي لمباراة اليوم!❌#السبت_الكروي pic.twitter.com/LT291ePOHC — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2019

قبل مواجهة اليوم أمام برايتون، انتصر تشيلسي مرتين في الدوري، ولكن خارج ملعبهم أمام نوريتش سيتي وولفرهامبتون، بينما تعادل على ملعبه أمام ليستر وشيفيلد وخسر أمام ليفربول.

ووصل تشيلسي للنقطة الـ 11 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة السادسة في المركز الـ 16.

وفي لقاء آخر هرب توتنام بالانتصار أمام ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي منذ الشوط الأول.

توتنام تقدم أولا عن طريق ندومبيلي بتسديدة قوية في الدقيقة 24، قبل أن تتحول الأمور تماما.

سيرجي أورييه خرج مطرودا في الدقيقة 31 بعد حصول على بطاقتين في أقل من 3 دقائق فقط.

خرج أورييه مطرودا وبعدها مباشرة ارتكب هوجو لوريس حارس توتنام خطأ قاتلا ليخطف داني إنجز الكرة منه ويهز الشباك.

توتنام يلعب منقوصا ويخسر تقدمه ولكن هاري كين رفض أن يخرج فريقه متأخرا في النتيجة.

هاري كين أطلق تسديدة قوية صاروخية هزت شباك ساوثامبتون في الدقيقة 43.

ووصل توتنام للنقطة الـ 11 ليقفز في المركز الرابع، بينما بقى ساوثامبتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 13.

وفي مباراة أخرى انتصر كريستال بالاس على نوريتش سيتي بثنائية لوكا ميلي ميليفوجيفيتش وتاونسيند في الدقيقة 21 و91.

انتصار أوصل بالاس للنقطة 11 في المركز التاسع، بينما تجمد نوريتش في المركز الـ 17 بـ 6 نقاط فقط.

وحقق فريق ولفرهامبتون انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بعدما نجح في الفوز على واتفورد بهدفين مقابل لا شيء.

سجل مات دوهيرتي في الدقيقة 18 أولا قبل أن يحول داريل يانمات كرة بالخطأ في مرمى فريقه واتفورد في الدقيقة 61.

ووصل ولفرهامبتون للنقطة السابعة في المركز الـ 13، بينما بقى واتفورد في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وتعادل بورنموث 2-2 مع وست هام في لقاء مثير انقلبت نتيجته أكثر من مرة.

وست هام تقدم أولا من تسديدة رائعة من يارمولنكو في الدقيقة 10 قبل أن يقلب بورنموث الطاولة بفضل ثنائية جوشوا كينج وكاليوم ويلسون في الدقيقة 17 و46.

وأدرك كريسويل التعادل لفريقه وست هام في الدقيقة 74.

وست هام في المركز الثالث بـ 12 نقطة بشكل مؤقت، بينما بورنموث في المركز الـ 11 بسبع نقاط.

طالع أيضا:

مباشر الدوري المصري - مصر يواجه أسوان والمقاولون يتحدى سموحة

4 أشياء تعلمناها من فوز ليفربول على شيفيلد

يوفنتوس يتصدر الدوري بثنائية في سبال

كلوب: كان صعبا علينا الفوز بهذه الطريقة قبل سنوات

كريم حافظ يتألق في فوز قاسم باشا

فرصة كبيرة ضائعة في ملخص لمسات صلاح أمام شيفيلد