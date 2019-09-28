لامبارد: فوز بييلسا بجائزة اللعب النظيف أمر مثير للسخرية

تعجّب فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي، من فوز مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد بجائزة اللعب النظيف المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا".

مدرب ليدز ولاعبيه حصدو الجائزة في حفل جوائز "فيفا" بعد سماحهم لـ أستون فيلا بالتسجيل وتعديل النتيجة، في إحدى مباريات القسم الثاني الإنجليزي، عقب التسجيل أثناء إصابة لاعب منافس.

وعلّق لامبارد على فوز بييلسا بالجائزة: "أعتقد أن رد فعل الجميع كان موحدا بسبب أزمة التجسس".

لامبارد كان مدربا لـ دربي كاونتي في يناير الماضي عندما وقع فريقه ضحية لتجسس بييلسا، الذي اعترف بدوره ودفع الغرامة التي وقعها الاتحاد الإنجليزي المقدرة بـ200 ألف جنيه إسترليني حينها.

وواصل لامبارد: "عندما تعطيه جائزة اللعب النظيف في نفس عام الواقعة، فلا أظن أنه قرار صحيح حتى أكون واضحا".

وأضاف المدرب الإنجليزي الذي انتقد بييلسا بشراسة وقت الواقعة: "ابتسمت (عندما علمت النبأ)، لا أدري من يصوّت، فالجميع يعرف ما حدث في واقعة التجسس، لقد تم تغريمهم".

وأكد: "ليس ملائما أن يفوز ليدز يونايتد، إنه أمثر مثير للسخرية".

وشكك في استحقاق ليدز الفوز بالجائزة بناءً على الواقعة: "لقد سمحوا لـ أستون فيلا بالتسجيل لتعديل الكفة، هذا كل ما في الأمر، كان قرارا غريبا أن يفوزوا بالجائزة".

الواقعة التي فاز ليدز يونايتد ومدربه مارسيلو بييلسا بجائزة اللعب النظيف ترجع إلى 28 أبريل، عندما سجل الفريق هدفا في شباك أستون فيلا أثناء سقوط أحد لاعبي الأخير على أرض الملعب، بدلا من إخراج الكرة.

ليدخل عناصر الفريقين في مشاجرة ضخمة هددت استكمال المباراة، قبل أن يظهر بييلسا بقرار حاسم، ويأمر لاعبيه بالسماح للفيلانز بتسجيل هدف لتعديل الكفة.

لكن لامبارد لا يرى أن الجائزة مستحقة، بسبب واقعة يناير، عندما أمسك الأمن بشخص يتجسس على تدريبات دربي كاونتي السرية الذي أشرف لامبارد على تدريبه حينها.

لاحقا اعترف بييلسا أنه من أرسل الجاسوس دون دراية من ناديه، وأنه أقدم على هذه الفعلة طوال مسيرته التدريبية.

المدرب الأرجنتيني اعتذر ودفع الغرامة، ولامبارد لم يسامحه على تلك الواقعة حتى اللحظة.

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