التشكيل - ديانج والشيخ وأجايي يقودون الأهلي ضد كانو سبورت

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 18:55

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

تغييرات عديدة أجراها ريني فايلر مدرب الأهلي في تشكيلته الأساسية، نتيجة مباراة الذهاب أمام كانو سبورت تمنحه حرية تجربة بعض البدلاء في لقاء الإياب يوم السبت.

وقرر فايلر إجراء 4 تبديلات على قوامه الأساسي، يدفع بلاعبين غير أساسيين في مباراة الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويتأهل الأهلي لدور المجموعات حتي في حال خسارته بفارق هدف، لأنه تفوق ذهابا في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.

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ويبدأ الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي

الوسط: حسين الشحات - أليو ديانج - أحمد الشيخ – عمرو السولية - وليد سليمان

الهجوم: جونيور أجايي

وعلى مقاعد البدلاء يوجد: شريف إكرامي وياسر إبراهيم ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسام عاشور ووليد أزارو وصلاح محسن.

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