بالفيديو – تريزيجيه يصنع هدفا في تعادل أستون فيلا أمام بيرنلي

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

صنع محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" هدفا رائعا لفريقه أستون فيلا في مرمى بيرنلي.

أستون فيلا تعادل مع بيرنلي بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 70 وينجح في صناعة الهدف الثاني لفريقه.

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أنور الغازي افتتح التسجيل أولا لأستون فيلا في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل بيرنلي في الدقيقة 68 عن طريق جاي رودريجيز.

ومن أجل تسجيل الهدف الثاني، دفع مدرب أستون فيلا بـ تريزيجيه الذي لم ينتظر أكثر من 8 دقائق فقط من مشاركته ليصنع الهدف الثاني لفريقه.

تريزيجيه انطلق من الجانب الأيمن قبل أن يمر من مدافع بيرنلي ويرسل عرضية متقنة استقبلها جون ماكجين بتسديدة قوية في الشباك.

صناعة تريزيجيه أمام بيرنلي هي الأولى له في الدوري الإنجليزي بقميص أستون فيلا.

ولكن أستون فيلا لم يهنأ بالهدف أكثر من دقيقتين لتهتز شباكه بهدف تعادل لبيرنلي في الدقيقة 81 عن طريق كريس وود من رأسية متقنة.

وفشلت محاولات أستون فيلا في إدراك الانتصار في النهاية، ليحصدوا النقطة الخامسة في المركز الـ 18.

بينما حصد فريق بيرنلي نقطته التاسعة في المركز العاشر.

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