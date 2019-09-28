بالفيديو – تير شتيجن يصنع هدفا لـ برشلونة أمام خيتافي

لن يكتفي بالتصديات وإنقاذ برشلونة مرارا، بل سيتدخل لصناعة الأهداف كذلك.

مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، صنع هدف الشوط الأول الوحيد في مواجهة خيتافي على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

ليُنهي لويس سواريز عقما تهديفيا دام 3 مباريات متتالية، ويسجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، بعد تلقيه تمريرة طولية من تير شتيجن في الدقيقة 41.

تير شتيجن اضطر لمغادرة منطقة جزاء والتقدُم إلى الأمام لاختطاف الكرة قبل أن يصل إليها أنخيل رودريجيز، وبعد أن سيطر الحارس الألماني على الكرة باستخدام القدم، أرسل تمريرة يسارية طولية متقنة إلى سواريز خلف دفاع خيتافي.

الألماني بات أول حارس مرمى يصنع هدفا لـ برشلونة في القرن 21 على الأقل.

المهاجم الأوروجوائي لم يعانِ في إنهاء الهجمة بدوره، وأرسلها من فوق دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي، مفتتحا التسجيل لـ برشلونة.

ليصير سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة في مسابقة الدوري بالتساوي مع المجري كوبالا برصيد 131 هدفا، خلف ليونيل ميسي (417 هدفا)، وسيزار (191 هدفا).

كما وصل سواريز لهدفه رقم 400 في مسيرته مع الأندية التي مثّلها: ناسيونال، جرونينجن، أياكس، ليفربول، برشلونة.

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