قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، خروج حمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الفريق من قائمة مباراة كانو سبورت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخرج حمدي فتحي وأفشة من قائمة الأهلي للقاء، ليتقلص عدد اللاعبين في القائمة إلى 19 لاعبا بوجود ثلاثة حراس مرمى، هم محمد الشناوي وشريف إكرامي، وعلي لطفي.

وخاض الثنائي مرانا تأهيليا منذ قليل في مقر إقامة الفريق بالإسكندرية، بعد أن تم إبلاغهما بالاستبعاد من لقاء اليوم.

وتتكون قائمة الأهلي حاليا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: رمضان صبحي– وليد سليمان – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد الشيخ – حسام عاشور.

الهجوم: وليد أزارو – صلاح محسن – جونيور أجايي.

كان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بهدفين مقابل لا شيء في غينيا الاستوائية، على أن يقام لقاء الإياب مساء اليوم السبت في برج العرب.

طالع أيضا

بالفيديو – الإعلان الرسمي عن قميص الأهلي الجديد من أمبرو

خبر في الجول – الأزمة لم تنته.. جينيراسيون يرفض السفر للإسكندرية

مشكلة إدارية قد تقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية

بيان رسمي – جينيراسيون فوت: اللعب في الإسكندرية مستحيل.. ونطالب باحترام اللوائح