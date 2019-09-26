البدري يتحدث عن غياب المحمدي وموقف شارة القيادة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 12:55

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن عدم استدعاء أحمد المحمدي لمعسكر أكتوبر كاشفا رغبته على تجربة عناصر جديدة.

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

مصر

وأعلن حسام البدري في مؤتمر صحفي جهازه المعاون. (من هنا)

واستدعى حسام البدري 5 محترفين لمعسكر شهر أكتوبر وغاب عنهم أحمد المحمدي قائد المنتخب.

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وعن ذلك قال البدري: "المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى جديدة في تلك الفترة".

وأضاف البدري "لن استدعى المحمدي وهو لن يلعب معنا مباراة واحدة في تلك الفترة".

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر "نريد تجربة عدد من اللاعبين من أجل تقييم بعض العناصر في المرحلة المقبلة".

وشدد حسام البدري "اخترت 5 محترفين في المعسكر المقبل، وهؤلاء ليسوا فقط من سينضموا للمنتخب في العموم".

وبالحديث عن شارة القيادة ومن يحملها مستقبلا قال البدري: "لم نقرر بعد".

وأوضح "لا أعلم إذا كنا سنتخذ قرارا بحمل الشارة للاعب الأقدم كما هو معتاد أو نمنحها للاعب أخر بناء على الاختيار".

وأتم تصريحاته "سنتخذ القرار في النهاية لما يخدم منتخب مصر".

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