خاص إلى جماهير المصري.. أين تحصل على تذكرة حضور لقاء ماليندي

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 18:30

كتب : أيمن عيد

احتفال المصري لـ مؤمن زكريا

مع كل مباراة بحضور جماهيري في مصر، يتردد السؤال دائما. كيف أحصل على تذكرة حضور المباراة؟ والسؤال اليوم الخميس يخص لقاء المصري.

المصري يستعد لمواجهة ماليندي بطل زنجبار في الثالثة عصرا في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية بعد الانتصار ذهابا 4-1.

مسؤولو المصري ينتظرون اعتماد تذاكر لقاء ماليندي قبل بداية بيع التذاكر للجماهير بداية من صباح يوم الجمعة، وفقا لمصدر مسؤول داخل النادي كشف لـFilGoal.com.

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وكشف المصدر عن منافذ بيع التذاكر قائلا: "البيع سيكون من داخل استاد المصري عبر 3 منافذ ومنفذ آخر داخل النادي الاجتماعي على مدار يومي الجمعة والسبت".

سعر التذكرة سيكون 25 جنيه، بينما سعر تذكرة الحضور من المقصورة بـ 50 جنيه، وفقا للمصدر.

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