مران الأهلي - 3 مهاجمين أمام مدافعين في تدريب على مواجهة الضغط

عقد السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، وقاد بينكيل فقرة خاصة لتجهيز لاعبي الفريق بدنيا لمواجهة كانو سبورت.

وقاد فايلر تقسيمة قوية للاعبي الفريق خصص فيها فقرة فنية من ٣ مهاجمين على ٢ مدافعين للتدرب على مواجهة الضغط.

واستعان السويسري بتدوير اللاعبين خلال هذه الفقرة قبل أن تليها فقرة لاعب ضد لاعب.

وشهد المران جلسة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومؤمن زكريا عرض خلالها نتيجة رحلته العلاجية إلى ألمانيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غد الجمعة في برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا علي كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

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