كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات بالدوري

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك - حدائق الأهرام

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق سموحة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وأقيمت المبارة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية وشهدت أداء مميز للغاية من جانب لاعبي الأهلي، بحسب الموقع الرسمي للنادي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة ١٦-١٤.

واستمر تفوق لاعبي الأهلي خلال الشوط الثاني على الرغم من الغيابات العديدة نتيجة الإصابات لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٣.

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الأهلي حقق فوزه الخامس في المسابقة إذ تغلب على الطيران وحدائق الأهرام والحوار والزهور وخسر أمام هيليوبليس.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على حدائق الأهرام بنتيجة 37 – 24 في سادس لقاءات الفريق بدوري المحترفين.

وواصل لاعبو يد الزمالك صدارة البطولة بعد انتصاراته المتتالية والتي يحمل لقبها منذ النسخة الماضية.

ويلتقي الأهلي غدا الجمعة ضد البنك الأهلي، فيما يواجه الزمالك جزيرة الورد.

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