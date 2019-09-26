الاتحاد الإسباني يُغرم برشلونة 300 يورو بسبب جريزمان

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع عقوبة مالية ضد برشلونة بعد شكوى أتليتكو مدريد فيما يخص صفقة انضمام أنطوان جريزمان إلى النادي الكتالوني، بقيمة 300 يورو، أي ما يعادل 5372 جنيها مصريا.

وقالت لجنة المسابقات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إنها لم تتمكن من إثبات أن جريزمان وقع على عقد مع برشلونة أثناء لعبه أو تواجده على ذمة أتليتكو مدريد.

وأوضحت اللجنة أن المفاوضات بين برشلونة واللاعب بدأت في شهر مايو، بعدما أخبر جريزمان أتليتكو بنيته الرحيل، وأشار إلى أن القوانين تسمح لأتليتكو بالتصرف طالما أن اللاعب أخبرهم نيته الرحيل، وكانت لدى أتليتكو فرصة لكنه لم يستغلها.

وجاءت طبيعة تلك الغرامة حسب البيان كالتالي: "تلك العقوبة لن تمنع برشلونة أو أي نادي آخر من تكرار نفس الموقف في المستقبل، خاصة وأن هناك قواعد، ولكن هذا ليس سببا كافيا للجنة لتوقيع أي عقوبات كافية، مثل إغلاق الاستاد على سبيل المثال لأن مثل تلك العقوبات مخصصة لخروقات أخرى".

جريزمان شارك خلال الموسم الجاري مع برشلونة في 7 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ما الذي حدث؟

أتليتكو أصدر بيانا بعد إعلان برشلونة ضم جريزمان صاحب الـ28 عاما، وطالب فيه النادي المدريدي نظيره الكتالوني بدفع بقية قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يقدر بـ200 مليون يورو، في حين أنه دفع 120 مليون يورو فقط.

والسبب أن برشلونة تفاوض مع جريزمان قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120، رغم إعلان اللاعب الرحيل في شهر مايو الماضي وفقا لبيان أتليتكو.

وكان بيان سابق لأتليتكو قد أكد أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، مع توضيح أن النادي الكتالوني واللاعب الفرنسي لم يحترما أتليتكو مدريد وجماهيره.

وأوضح البيان حينها أن جريزمان تفاوض مع برشلونة أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني. ما يعني أن برشلونة إذا فعل فهو مطالب بدفع بقية الـ200 مليون يورو.

جريزمان قرر بشكل رسمي الرحيل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الماضي، وأعلن القرار قبل نهايته بشهور، ويوجد شرط جزائي في تعاقد جريزمان مع أتليتكو مدريد يبلغ 200 مليون يورو يدفعه أي ناد يريد التعاقد معه، ويتقلص هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو بمجرد حلول يوم 1 يوليو 2019.

لماذا أصبح الأمر أزمة؟

انتظر النادي الكتالوني إلى يوم 1 يوليو حتى يتم تخفيض قيمة الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان مع النادي المدريدي، وبدأ مفاوضاته مع أتليتكو مدريد وهو ما أعلنه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.

لكن أتليتكو مدريد أصدر بشكل مفاجئ بيانا رسميا يؤكد خلاله أن برشلونة لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه، وأن جريزمان بدوره لم يحترم ارتباطه مع أتليتكو.

وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعا يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمُقدرة بـ120 مليون يورو.

وأكد بيان النادي أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، مع توضيح أن النادي الكتالوني واللاعب الفرنسي لم يحترما أتليتكو مدريد وجماهيره.

وأشار البيان إلى أن جريزمان تفاوض مع برشلونة أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وبناء عليه وبسبب عدم الاحترام لأتليتكو مدريد، طلب النادي من جريزمان الانضمام لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد.

غضب جريزمان

رد جريزمان على بيان أتلتيكو كان غاضبا ورفض الرضوخ لطلبات النادي بانتظامه في التدريبات والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

إلى أن وصل الطرفان إلى اتفاق وسدد برشلونة الشرط الجزائي لنادي أتليتكو مدريد وضم جريزمان رسميا.

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