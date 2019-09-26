أيمن طاهر: العدل أساس اختيارات المنتخب.. وصبحي كان خياري الأول لهيكلة حراسة الزمالك

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 14:39

كتب : FilGoal

حراس مرمى المنتخب‎

شدد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام البدري أنه سيراعي العدل في خياراته.

وصرح طاهر عبر قناة الحدث اليوم "هناك قوام رئيسي لحراسة مرمى المنتخب والمنافسة قائمة، سنراقب ونتابع وربنا يلهمنا الصواب والعدل لاختيار من سيرتدي قميص المنتخب".

وأضاف "اتفق الجهاز الفني خلال اجتماعه أن يكون العدل أساس اختيارات اللاعبين حفاظا على سمعة منتخب مصر في ظل الالتفاف الجماهيري والرسمي".

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وأشاد أيمن طاهر باللاعب الشاب محمد صبحي، قائلا "كان أول اسم طلبته من الإدارة عندما قررنا إعادة هيكلة حراسة مرمى الزمالك، لأنني أتابعه منذ سنة كاملة مع بتروجت".

وتابع "صبحي لاعب مميز وصغير السن ويلعب للمنتخب الأوليمبي وجرئ ولا يخاف ويتسم بشخصية في الملعب وثبات انفعالي بخلاف مهاراته في حراسة المرمى".

وأتم تصريحاته "خلال 4 سنوات سيكون لمحمد صبحي اسم في المنتخب والزمالك".

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