شاهد - ملخص تألق تريزيجيه أمام برايتون "الحارس حرمه من هدف رائع"

قدم محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا أفضل مبارياته منذ انتقاله إلى إنجلترا، وذلك أمام برايتون يوم الأربعاء.

وأسهم تريزيجيه بشكل فعال في هدف فريقه الثاني ضد برايتون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، المباراة التي فاز بها الفيلانز خارج ملعبهم 3-1.

ثنائي أستون فيلا المصري، أحمد المحمدي وتريزيجيه، بدأ المباراة وشارك الجناح حتى الدقيقة 80.

تريزيجيه أهدر فرصة التسجيل مرتين، قبل أن يحرمه تألق حارس برايتون من تسجيل هدف رائع.

ولعب جناح قاسم باشا 5 مباريات مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

شاهد ملخص تألق تريزيجيه أمام برايتون

ويستعد أستون فيلا لملاقاة بيرنلي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

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