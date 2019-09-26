بركات يوضح دوره في منتخب مصر وموقف ودية بتسوانا في أكتوبر

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن هناك مفاوضات جارية لإقامة مباراة ودية مع منتخب بتسوانا خلال التوقف الدولي المقبل لكن ولم يتم الاستقرار بعد على بعض الأمور، كما كشف عن دوره الأساسي مع حسام البدري مدرب المنتخب.

وصرح بركات للصحفيين خلال مؤتمر تقديم مدرب المنتخب يوم الخميس: "هناك ترتيبات تتم حاليا مع بتسوانا قبل الاتفاق على مواجهته وديا في شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف "منتخب بتسوانا له طلبات مثل البقاء طيلة فترة التوقف الدولي في أكتوبر في مصر على نفقة اتحاد الكرة".

وواصل "الأمور لم يتم الاستقرار عليها وتحديد موعد المباراة الودية خلال المعسكر".

وأتم "دوري الأساسي يتمثل في دعم ومساندة البدري في المرحلة المقبلة، وتوفير الهدوء والأجواء المثالية في المعسكرات ومنحه فرصة للعمل بشكل هادئ تماما، وحل جميع المشاكل الفنية والإدارية التي تواجه المنتخب".

ويشهد شهر أكتوبر المقبل توقفا دوليا في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 15 من نفس الشهر. كما يشهد شهر نوفمبر توقفا آخر في الفترة من 11 إلى 19 من نفس الشهر.

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