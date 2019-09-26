ميلنر: تألق شباب ليفربول هو ما يحتاجه اللاعبون الكبار

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن أداء شباب الفريق أمام إم كي دونز في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين، أظهر قدر المنافسة بين اللاعبين داخل الفريق في جميع المراكز.

وخاض يورجن كلوب المباراة بتشكيل مختلف تماماً عن المعتاد، وكان ميلنر هو من كسر جمود المباراة بتسجيل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2-0.

وقال ملينر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يكون من الصعب دائماً أن تخوض مباراة بمزيج من اللاعبين الشباب واللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، لكن يمكنك مشاهدة أننا لعبنا وفقاً للأسلوب الذي أردناه".

وأضاف "كان هناك بعض من انعدام التوازن في الشوط الثاني ولم نحافظ على الكرة كثيراً، لكن أعتقد أننا قدمنا أداءً قوياً للغاية بشكل عام".

وأتم "اللاعبون الشباب أظهروا أنهم يريدون التطور. الجميع هنا في الفريق يعمل بجد من أجل أن يكون أفضل. هذا ما يحتاجه اللاعبون الكبار، التنافس على المواقع داخل التشكيل".

ويحل ليفربول ضيفا على شيفلد يونايتد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية.

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