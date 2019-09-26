بي إن سبورتس تنفي تصريحات فينجر عن تدريب مانشستر يونايتد

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 13:12

كتب : FilGoal

أرسين فينجر

نفت شبكة "بي إن سبورتس" أن يكون أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق قد وصف تدريب مانشستر يونايتد بـ"وظيفة الأحلام" قد حدث بالفعل. وذلك في تصريحات نشرها دومينيك بوث صحفي مانشستر إيفينينج نيوز البريطانية.

وقال الصحفي: "متحدث باسم بي إن سبورتس قال لي، ذعنا مقابلة كبرى مع أرسين فينجر خلال الأسبوع الجاري، لكن تلك الجملة لم تقال في المقابلة".

ما الذي حدث؟

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صحيفة ميرور البريطانية وأكثر من صحفية أخرى نشرت تصريحات للمدرب الفرنسي قال فيها: "تدريب مانشستر يونايتد وظيفة أحلام لأي مدرب".

كما تحدث فينجر عن المشاكل التي يعيشها الشياطين الحمر، مشيرا إلى أن هناك 4 صفقات ستحوله لمنافس على كل شيء. (طالع كافة التصريحات)

وتخطى مانشستر يونايتد نظيره روتشديل ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة بصعوبة في ركلات الجزاء بعد التعادل بنتيجة 1-1.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط.

ويستعد يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في تمام التاسعة مساء.

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