﻿البدري يوضح أول أهدافه مع المنتخب وموقف لقاء أكتوبر الودي

قال حسام البدري مدرب منتخب مصر إن أول هدف له مع المنتخب هو التأهل لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون والمشاركة هناك بطموح كبير، كما أوضح موقف أول ودية سيخوضها المنتخب في شهر أكتوبر المقبل.

وصرح البدري في مؤتمر تقديمه للصحفيين قائلا: "تم عرض مواجهة ودية ضد البرازيل على اللجنة في عدم وجود مدير فني، فلم يتم البت في الأمر".

وواصل "علمت بأمر مواجهة الأرجنتين يوم أمس الأربعاء، لكن المنطق أن نواجه فريق إفريقيا".

وأكمل "الأقرب لخوض ودية معه سيكون منتخب بتسوانا خلال توقف أكتوبر المقبل".

وتابع "هدفنا الأول هو التأهل لأمم إفريقيا، والذهاب إلى الكاميرون بطموح كبير".

وأتم "لدينا بعض النواقص سنعمل على حلها".

وقالت تقارير صحفية إنه كان هناك عرضا من اتحاد الكرة البرازيلي لخوض ودية ضد منتخب مصر خلال التوقف الدولي المقبل، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الأرجنتين قدمت عرضا مماثلا لمواجهة الفراعنة.

ويشهد شهر أكتوبر المقبل توقفا دوليا في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 15 من نفس الشهر. كما يشهد شهر نوفمبر توقفا آخر في الفترة من 11 إلى 19 من نفس الشهر.

اقرأ أيضا

رجال في الظل - بيتر كرافيتز.. "عين" كلوب

الجنايني: سنحاسب كل من أخطأ.. وهذا ما قلته لـ صلاح

فيفا لـ في الجول: مشكلتان أعاقا احتساب صوتي مصر ..أرسلنا تنبيهين دون رد

صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

فيديو في الجول – لن تصدق عدد المدربين الراحلين عن الدوري الموسم الماضي

أن تلعب مثل رومينيجه.. "لكي تهزمه عليك قتله"