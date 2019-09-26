بارزالي يعود إلى يوفنتوس من جديد

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 11:49

كتب : FilGoal

أندريا بارزالي - يوفنتوس

عاد أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس السابق إلى ناديه من جديد، لكن هذه المرة سيكون ضمن الجهاز المعاون لماوريسيو ساري.

وأفاد يوفنتوس في بيان عبر موقعه: "غادر أندريا بارزالي نادي يوفنتوس منذ عدة شهور وبالتحديد في يوم 19 مايو 2019 بعد أن رفع السكوديتو رقم 8 على التوالي محتفلاً به وسط الجماهير وقت أن قدمه الرئيس أندريا أنييلي في احتفالية أُقيمت في ستاد أليانز".

وأضاف البيان "لقد كانت هذه حفلة وداع لبارزلي كلاعب كرة قدم، والآن لدينا أخباراً رائعة، حيث عاد بارزالي للعمل في يوفنتوس بشكل رسمي. بتعبير أدق، سيعود بارزالي للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول".

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وواصل البيان "سيتم تقديم مدافعنا السابق يوم الخميس في أول حصة تدريبية له مع الفريق".

وأتم بيان السيدة العجوز "مرحباً بك من جديد في بيتك يا بارزالي، ونتمنى لك التوفيق".

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