فينجر: مانشستر يونايتد وظيفة أحلام لأي مدرب وأعرف كيف يعود للمنافسة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 11:41

كتب : FilGoal

فينجر

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق إن تدريب مانشستر يونايتد هي وظيفة أحلام لأي مدرب، مشيرا إلى أنه يعلم بالضبط ما يحتاجه الفريق للعودة للمنافسة، وذلك في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس".

وصرح أرسين قائلا: "مانشستر يونايتد وظيفة أحلام لأي مدرب".

وأضاف "على الأقل أي مدرب لديه الشجاعة والثقة الكافية، الفريق بحاجة في رأيي للاعبين، لكن حول هؤلاء اللاعبين المتواجدين أرى فريقا قادرا على التحدي".

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وتابع "ليسوا بعيدين كما يعتقد الناس".

واستكمل "الفريق ليس لديه نمط أو أسلوب لعب وكذلك في الضغط، يوجد فريق لكنه بحاجة للتدريب والتطوير، مثلما قلت سابقا، 4 لاعبين ينضمون وسيتحولون لمنافس على كل شيء لن أقول أسمائهم لأنهم سيتصدرون الصحف وقتها".

وتابع "مثلما قلت سابقا، مانشستر يونايتد وظيفة أحلام لأي مدرب".

ليقول المحاور: لديك كل ذلك؟

ليرد فينجر: "أنت محق لدي الثقة والشجاعة لدي أفكاري".

وتخطى مانشستر يونايتد نظيره روتشديل ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة بصعوبة في ركلات الجزاء بعد التعادل بنتيجة 1-1.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط.

ويستعد يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في تمام التاسعة مساء.

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