لاعب ليفربول الشاب: أتمنى المشاركة أمام أرسنال في كأس الرابطة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرمينو - ليفربول - ليون

يتمنى كي-يانا هوفر لاعب ليفربول الشاب أن يشارك في لقاء أرسنال بكأس رابطة المحترفين بعدما سجل الهدف الثاني في مرمى ميلتون كينز دونز ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

لم يجد ليفربول أي صعوبة في تخطي مضيفه ميلتون كينز دونز في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، فيما صعق تشيلسي ضيفه جرمسبي بسبعة أهداف لهدف.

وقال هوفر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد حقاً بهدفي الأول مع ليفربول. توقعت أن يرسل جيمس ميلنر العرضية إلى هذا المكان، فتوجهت لها مباشرة وحالفني التوفيق".

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وأضاف "المشاركة هي الطريقة المثالية لتعلم كيفية اللعب مع ليفربول، وكيف يلعب الفريق. أعتقد أنه من الجيد وجود عدد من اللاعبين الشباب ضمن الفريق الأول".

وأوضح رابع أصغر هداف في تاريخ ليفربول "أنت هنا لأنه يمكنك لعب كرة القدم الجيدة، لذا عليك إظهار ما لديك للجميع. فقط أظهر موهبتك وحاول دائماً بأقصى جهد لديك".

وأسفرت قرعة كأس كاراباو، عن مواجهة بين ليفربول وأرسنال في الدور المقبل يوم 28 أكتوبر على ملعب أنفيلد.

ويتطلع هوفر للمشاركة في هذه المباراة، كفرصة أخرى لاكتساب المزيد من الخبرات مع الفريق الأول.

وأتم صاحب الـ17 عاماً "أمل أن يبدأ بي المدرب في المباراة المقبلة، وأن يمنحني المزيد من الدقائق. هذا ما أتمناه فيما هو قادم".

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