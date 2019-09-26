مؤتمر سولشاير: مانشستر يونايتد أفضل في ركلات الترجيح عن المباريات

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 01:18

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

أثنى النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على ثقة لاعبيه أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أمام روشديل في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

النرويجي قال عقب نهاية اللقاء "لقد تعاملنا مع ركلات الترجيح بشكل جيد، الجميع أراد التسديد مثلما حدث أمام ميلان في الفترة التحضيرية من الموسم، وأنا ممتن لثقة الجميع في أنفسهم، نحن أفضل في ركلات الترجيح عن المباريات".

أما عن ماسون جرينوود فأشاد به مواصلا "الأمر بمثابة كابوس للمدافعين أمامه في موقف واحد ضد واحد، يستطيع الركض بأي اتجاه أينما شاء بالنسبة لي هذا رائع".

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وتابع "تستطيع رؤية الجودة التي يمتلكها، سوف يحصل على وقته في المباريات، لا زال لاعبا شابا وسوف نسمح له بالنمو".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي في الدور الرابع من المسابقة (طالع جميع مباريات الدور المقبل)

وأضاف "لم تأخرنا في عدة مباريات بنتيجة 1-0 وتكرر هذا الأمر قم نفكر في العودة".

وأتم "هذا المفتاح الآن ومنحنى جيد للاعبين، علينا الذهاب لتسجيل الهدف الثاني، في هذا النادي ليس عليك الشعور بالراحة وأن هذا كافيا".

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية مع أرسنال في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأثنين المقبل.

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