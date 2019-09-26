فان دايك يكشف وصيته ودور والدته في الابتعاد عن شبح الموت

كشف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا عن دور والدته في الحفاظ على حياته في الوقت الذي فكر فيه كتابة وصيته.

مدافع ليفربول الحالي تعرض للمرض وهو بعمر الـ 21 عاما وكاد يفقد حياته بسبب التهاب الزائدة الدودية والتهاب الصفاق وعدوى في الكلى، وهي مزيج من الأمراض التي تؤدي دائما إلى وفاة المريض.

الهولندي تحدث لمجلة FourFourTwo قائلا: "كنت أستطع رؤية الانابيب مُعلقة وجسدي كان منهكا ولم أقم بأي شيء".

وتابع "في ذلك الوقت أسوأ السيناريوهات مرت في عقلي".

وأردف "إذا مت جزء من أموالي سينتقل إلى أمي، بالطبع لا أحد يريد التحدث حول هذا، لكن عليّ القيام بهذا كل شيء قد ينتهي".

في المقابل شرح مدربه السابق ديك لوكين دور والدته قائلا: "في البداية ظننا أنها أنفلونزا، لقد جلس في منزله عدة أيام مع ألم شديد في البطن".

وأكمل "ذهب إلى مستشفى محلية لكننا لم نجد أي شيء خطير ومن ثم عاد إلى منزله".

وأتم "والدته فقط هي ما شعرت بأن هناك شيء غير عادي وأعادته للمستشفى مرة أخرى، لقد كان الأمر حاسما في الحفاظ على حياته".

وبعد 7 سنوات صار فان دايك أغلى مدافع في العالم والأفضل في أوروبا ومتوجا بلقب دوري الأبطال مع ليفربول.

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