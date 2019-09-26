فينيسيوس يكشف سبب بكائه بعد التسجيل في شباك أوساسونا

كشف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سبب بكائه عقب تسجيله هدفا في شباك أوساسونا بانتصار فريقه 2-0 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال البرازيلي عقب المباراة في تصريحات صحفية "تمكنت من التسجيل بعد إصابة وعمل بكد، عملت كثيرا من أجل هذه اللحظة، إنها لحظة سعيدة جدا لي ولعائلتي".

وعن سبب بكائه أوضح "بكيت لأن الأمور كانت معقدة بعد إصابتي، لم أكن كما كنت من قبل، لم أجد محبة البرنابيو كما كان الحال من قبل كما لم تمر علي من قبل تلك الفترة الطويلة دون تسجيل".

وتابع "لم أكن سعيدا جدا لكنني أبعد كل ذلك الآن. سعيد جدًا بهذا الهدف وبالشعور بحب البرنابيو من جديد".

وأشار "اليوم كنت أكثر هدوءا ولا يوجد وقت أفضل للتسجيل من التسجيل قبل الديربي. لم يمر علي قط هذا العدد الكبير من المباريات دون التسجيل".

وعن صافرات الجماهير، أتم "كانوا محقين لأنني لم أكن ألعب جيدا وأنا فهمت الرسالة".

بتلك النتيجة وصل رصيد ريال مدريد إلى 14 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب ويبتعد بفارق نقطة عن ملاحقه أتليتكو مدريد.

وتجمد رصيد أوساسونا عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ11.

وأبهر جونيور الجميع الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري رغم خسارة ريال مدريد لكل الألقاب قبل أن تجبره الإصابة على الغياب لفترة.

وشارك صاحب الـ19 عاما مع الملكي في 5 مباريات خلال الموسم الجاري، وفي السادسة افتتح سجله التهديفي.

وانضم جونيور إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي.

وفي الموسم الماضي لعب 36 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 13.

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