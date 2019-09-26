عبد اللطيف: ماذا يحتاج منتخب السيدات؟ سرعة صلاح وعقلية رونالدو

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 00:19

كتب : FilGoal

كرة القدم النسائية في مصر

لا يرى حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية فوارق كبيرة بين الذكور والإناث في كرة القدم.

وصرح عبد اللطيف خلال استضافته بقناة (أون سبورت) "الثوابت واحدة في كرة القدم بين الذكور والإناث".

وأضاف "ما ينقص اللاعب العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص، هو العقلية والتركيز في كرة القدم فقط، والدليل كريستيانو رونالدو الذي لم يتأثر مستواه بسعيه لجمع ملايين الأموال".

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وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه "كما أن القوة والسرعة مطلوبة في الكرة الحديثة.. والدليل محمد صلاح ودوره البارز مع ليفربول ومنتخب مصر".

وأضاف المدير الفني لمنتخب النسائية "المهارات الفردية أيضا مهمة في الثلث الهجومي بما لا يضر الفريق".

واستطرد "هناك اهتمام بالكرة النسائية لكن منتخبنا تأثر نسبيا بتوقف نشاطه آخر عامين، وتراجعه في التصنيف العالمي من المرتبة 74 ليخرج تماما من التصنيف الإفريقي".

وأتم حسين عبد اللطيف تصريحاته "لقد عملت 13 سنة في دوري الممتاز الدرجة الثانية، حيث تنقلت بين أندية تليفونات بني سويف وبترول أسيوط والألومنيوم (أكثر من مرة) وسوهاج ومنتخب السويس".

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