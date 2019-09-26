كونتي بعد الفوز على لاتسيو: نتيجة سلبية ستعرضنا للانتقادات

أشاد أنطونيو كونتي بأداء لاعبي إنتر بعد الفوز على لاتسيو بهدف نظيف واعتلاء قمة الدوري الإيطالي بعد مرور 5 جولات.

وبات كونتي أول مدير فني يقود إنتر للفوز في أول 5 جولات بالدوري الإيطالي.

الإيطالي صرح عقب نهاية اللقاء "المباراة انقسمت إلى نصفين، بدأنا بقوة وعاد لاتسيو إلى الخلف محاولا ضرب دفاعنا بالمرتدات بلاعبين مثل خواكين كوريا وفيليبي كايسيدو، وهذا سبب لنا مشاكل عند فقدان الكرة".

وتابع "بعد الهدف لابد أن نؤكد على أهمية تصديات سمير هاندانوفيتش، في الشوط الثاني لعبنا بشخصية ونستحق الفوز، وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل".

وأردف "فوز مهم وأمام خصم قوي نحن صرنا أقوى في الصيف في المقابل يعمل سيموني إنزاجي مع لاتسيو خلال 4 سنوات".

وعن صراع الدوري خاصة مع خسارة نابولي "لقد رأينا المعاناة في الدور الأول وفي الوقت ذاته حصدنا 5 انتصارات من 5 مباريات بفضل العمل الجاد، والعقلية المرغوبة".

وأتم "أنا متأكد من أنه ستأتي نتيجة سلبية ونتعرض للانتقادات لكننا مستعدين".

ويتصدر إنتر قبل مواجهة جنوى جدول الدوري بفارق نقطتين عن يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة.

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