بالفيديو – قذائف برازيلية تُمهد طريق الانتصار.. ريال مدريد يفوز على أوساسونا

أطلق لاعبو ريال مدريد القادمين من البرازيل قذيفتين كتبتا الانتصار على أوساسونا للاقتراب أكثر من صدارة جدول الترتيب.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا يوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

افتتح فينيسيوس جونيور أهداف المباراة بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 73 سجل رودريجو الذي شارك كبديل لفينيسيوس جونيور الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للوكا يوفيتش في الدقيقة 58 بعد العودة لتنقية الفيديو بداعي التسلل على لاعب الفريق الملكي.

بتلك النتيجة وصل رصيد ريال مدريد إلى 14 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب.

وتجمد رصيد أوساسونا عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ11.

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