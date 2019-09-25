الزناتي: عقوبات مشددة على أي فريق يتسبب في "ظاهرة الدوري المتكررة"

أعلن حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري تطبيق عقوبات مشددة على أي فريق يتسبب في تأخير مباريات الدوري الممتاز.

وكتب الزناتي عبر حسابه على تويتر: راجعنا جميع مباريات الاسبوع الأول للوقوف على الأخطاء. تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها".

وأضاف "معدل التأخر، خاصة في الشوط الثاني، تعدى الدقيقتين ووصل في إحدى المباريات لـ٤ دقائق و٣٦ ثانية".

وأتم "سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتبارا من الأسبوع الثاني على أي فريق يتسبب في تأخير مباراة".

ويتولى الزناتي إدارة لجنة المسابقات خلفا لعامر حسين الذي رحل مع تعيين اللجنة الخماسية.

وانطلق الدوري المصري يوم السبت الماضي بـ9 مباريات شهدوا تعادلا وحيدا، و19 هدفا.

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