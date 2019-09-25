بمشاركة المحمدي.. تريزيجيه يسهم في فوز ثلاثي لـ أستون فيلا بكأس الرابطة

أسهم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل فعال في هدف فريقه الثاني ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، المباراة التي فاز بها الفيلانز خارج ملعبهم 3-1.

ثنائي أستون فيلا المصري، أحمد المحمدي وتريزيجيه، بدأ المباراة وشارك الجناح حتى الدقيقة 80.

جوتا افتتح التسجيل لفيلا في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كونور هوريهاين الهدف الثاني بعد جملة جماعية في الدقيقة 33.

واستلم تريزيجيه تمريرة جون ماكجين وأعادها له قبل أن يمررها لكينان ديفيز، الذي صنع الهدف لهوريهاين.

وسجل هايدون روبرتس هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.

ولكن جاك جريليش أنهى الأمور فعليا في الدقيقة 78 بهدف ثالث، ضمن تأهل أستون فيلا للدور الرابع للبطولة التي حصدها 4 مرات من قبل.

اقرأ أيضا

فيفا لـ في الجول: مشكلتان أعاقا احتساب صوتي مصر ..أرسلنا تنبيهين دون رد

صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

فيديو في الجول – لن تصدق عدد المدربين الراحلين عن الدوري الموسم الماضي

أن تلعب مثل رومينيجه.. "لكي تهزمه عليك قتله"

مران الأهلي – الفائز مستمر في التقسيمة الجديدة.. عودة أزارو وسعد سمير ومحمد محمود