بمشاركة المحمدي.. تريزيجيه يسهم في فوز ثلاثي لـ أستون فيلا بكأس الرابطة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 22:47

كتب : FilGoal

تريزيجيه

أسهم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل فعال في هدف فريقه الثاني ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، المباراة التي فاز بها الفيلانز خارج ملعبهم 3-1.

ثنائي أستون فيلا المصري، أحمد المحمدي وتريزيجيه، بدأ المباراة وشارك الجناح حتى الدقيقة 80.

جوتا افتتح التسجيل لفيلا في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كونور هوريهاين الهدف الثاني بعد جملة جماعية في الدقيقة 33.

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واستلم تريزيجيه تمريرة جون ماكجين وأعادها له قبل أن يمررها لكينان ديفيز، الذي صنع الهدف لهوريهاين.

وسجل هايدون روبرتس هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.

ولكن جاك جريليش أنهى الأمور فعليا في الدقيقة 78 بهدف ثالث، ضمن تأهل أستون فيلا للدور الرابع للبطولة التي حصدها 4 مرات من قبل.

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