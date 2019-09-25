إبراهيم عبد الخالق: مواجهة الأهلي أسهل من الأندية الصاعدة للممتاز

لا يشعر إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الإنتاج الحربي بالرهبة من مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وصرح عبد الخالق عبر قناة (أون سبورت) "الإنتاج الحربي يجيد اللعب أمام الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك".

وأضاف لاعب الزمالك وسموحة والإسماعيلي السابق "مباراة مثل الأهلي تكون أسهل لنا من مواجهة الفرق الصاعدة للممتاز، لأنها تكون مفتوحة وهجومية، كما أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج فكره هجومي".

واستدرك "لكن المباراة تبقى صعبة للغاية في ظل انتعاش الأهلي بانتصاراته في دوري الأبطال وكأس السوبر إضافة إلى فوزه على سموحة في الجولة الأولى".

وأشار إبراهيم عبد الخالق في ختام تصريحاته "الفوز في الجولات الأولى من بطولة الدوري خطوة مهمة للغاية لاكتساب الثقة ودخول المنافسات بمعنويات أفضل".

واستهل الإنتاج مشواره في الدوري بالفوز على نادي مصر بثلاثية دون رد، بينما تغلب الأهلي على سموحة بهدف سجله رمضان صبحي.

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