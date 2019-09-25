ليفربول يواجه أرسنال في كأس الرابطة.. وقمة بين يونايتد وتشيلسي ومتوازنة لـ أستون فيلا

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن مواجهة صعبة بين ليفربول وأرسنال ستقام في ملعب أنفيلد.

جاء ذلك بعدما أجريت القرعة اليوم الأربعاء فور نهاية مباريات دور الـ32 مباشرة.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.

أما أستون فيلا فسيستضيف في ملعبه ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون في ملعب الإمارات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

ليفربول X أرسنال

تشيلسي X مانشستر يونايتد

أستون فيلا X ولفرهامبتون

مانشستر سيتي X ساوثامبتون

إيفرتون X واتفورد

برتون X ليستر سيتي

كروالي X كولشيستر يونايتد

أوكسفورد X سندرلاند

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