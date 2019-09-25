بالفيديو – باريس سان جيرمان يسقط أمام ريمس بثنائية في حضور نيمار

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 23:27

كتب : FilGoal

ريمس - باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

واصل فريق ريمس حملته في الدوري الفرنسي الموسم الحالي إذ أسقط باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء بهدفين دون رد.

ريمس فاز مارسيليا في الجولة الافتتاحية ثم ليل ثاني الموسم الماضي والآن يحقق الفوز على أقوى فريق في فرنسا في حضور نيمار.

باريس خاض المباراة بكيلور نافاس في حراسة المرمى وتواجد نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي.

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لكن قبل بداية المباراة التي غاب عنها تياجو سيلفا قائد الفريق، تناسى بيرسلان كيمبمبي أنه قائد الفريق.

وطلب منه حامل الراية العودة لمنتصف الملعب من أجل خوض القرعة ما قبل المباراة.

ضغط باريس سان جيرمان لم يسفر عن أهداف في الشوط الأول، بل استفاد الضيوف من الفرصة الوحيدة برأسية حساني كامارا في الدقيقة 29 فشل نافاس في التعامل معها لتسكن الشباك.

محاولات باريس سان جيرمان تواصلت حتى مع نزول أنخيل دي ماريا بدلا من تشوبو موتينج.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البديل نجح الضيوف في تسجيل هدف ضمان الـ 3 نقاط بركلة مزدوجة من بويلاي ضياء.

خسارة لم تبعد الباريسيين عن الصدارة برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أنجيه.

بينما ارتقى ريمس للمركز الـ 8 برصيد 11 نقطة.

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