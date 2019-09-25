بالفيديو – باريس سان جيرمان يسقط أمام ريمس بثنائية في حضور نيمار

واصل فريق ريمس حملته في الدوري الفرنسي الموسم الحالي إذ أسقط باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء بهدفين دون رد.

ريمس فاز مارسيليا في الجولة الافتتاحية ثم ليل ثاني الموسم الماضي والآن يحقق الفوز على أقوى فريق في فرنسا في حضور نيمار.

باريس خاض المباراة بكيلور نافاس في حراسة المرمى وتواجد نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي.

لكن قبل بداية المباراة التي غاب عنها تياجو سيلفا قائد الفريق، تناسى بيرسلان كيمبمبي أنه قائد الفريق.

وطلب منه حامل الراية العودة لمنتصف الملعب من أجل خوض القرعة ما قبل المباراة.

Tonight, Presnel Kimpembe lead PSG out as captain in the absence of Thiago Silva... He forgot to go for the coin-toss, and the linesman had to go get him 😂 pic.twitter.com/qjhwtOFzVc — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 25, 2019

ضغط باريس سان جيرمان لم يسفر عن أهداف في الشوط الأول، بل استفاد الضيوف من الفرصة الوحيدة برأسية حساني كامارا في الدقيقة 29 فشل نافاس في التعامل معها لتسكن الشباك.

محاولات باريس سان جيرمان تواصلت حتى مع نزول أنخيل دي ماريا بدلا من تشوبو موتينج.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البديل نجح الضيوف في تسجيل هدف ضمان الـ 3 نقاط بركلة مزدوجة من بويلاي ضياء.

خسارة لم تبعد الباريسيين عن الصدارة برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أنجيه.

بينما ارتقى ريمس للمركز الـ 8 برصيد 11 نقطة.

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