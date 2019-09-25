بالفيديو - يونايتد يتفادى إحراجا جديدا ويمر من فريق درجة ثالثة بركلات الترجيح

تفادى مانشستر يونايتد إحراجا جديدا في موسمه الصعب، حيث تأهل للدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية على حساب فريق الدرجة الثالثة روشديل، بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بنتيجة 1-1، حيث انتظر يونايتد 68 دقيقة حتى يسجل عن طريق مايسون جرينوود بصناعة جيسي لينجارد على مسرح الأحلام.

ولكن في الدقيقة 76 سجل صاحب الـ16 عاما لوك ماثيسون هدف التعادل ليزيد من الضغط على مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، الذي لم يحصد سوى 8 نقاط من أول 6 جولات في الدوري الإنجليزي.

انتقلت المباراة لركلات الترجيح، حيث فاز يونايتد 5-3 على صاحب المركز الـ17 في دوري الدرجة الثالثة، قبل أيام من مواجهته لأرسنال على نفس الملعب.

ويطمح يونايتد للفوز للمرة السادسة بكأس الرابطة بعد أن حصدها في 2017، ضمن ثلاثية حققها جوزيه مورينيو.

اقرأ أيضا

فيفا لـ في الجول: مشكلتان أعاقا احتساب صوتي مصر ..أرسلنا تنبيهين دون رد

صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

فيديو في الجول – لن تصدق عدد المدربين الراحلين عن الدوري الموسم الماضي

أن تلعب مثل رومينيجه.. "لكي تهزمه عليك قتله"

مران الأهلي – الفائز مستمر في التقسيمة الجديدة.. عودة أزارو وسعد سمير ومحمد محمود