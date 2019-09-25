بالفيديو – إنتر يُسقط نسر لاتسيو في جوسيبي مياتزا.. كالياري يُطيح بـ نابولي

عزز إنتر صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز في قمة الجولة الخامسة بهدف نظيف على لاتسيو.

النيراتزوي عاد من جديد للصدارة محققا الفوز الخامس تواليا، مانحا يوفنتوس فرصة التصدر لـ 24 ساعة فقط.

إنتر أشرك كريستيانو بيراجي وماتياش فيتشينو أساسيين بدلا من كوادو أساموه وستيفانو سينسي عن مباراة الدربي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الظهير الأيمن دي أمبروزيو من عرضية بيراجي في الدقيقة 23.

خواكين كوريا حمّل على عاتقه قيادة هجوم نسور العاصمة وحيدا، هدد مرمى إنتر في 3 لقطات منها 2 في الشوط الأول.

تسديدة مقوسة في الدقيقة 35 تصدى لها سمير هاندانوفيتش ببراعة حولها لركنية، ثم تسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء أوقفها الحارس السلوفيني بتألق كبير في الدقيقة الأخيرة.

الشوط الأول انتهى بتقدم إنتر في جوسيبي مياتزا، وظلت محاولات كوريا مستمرة فأهدر فرصة التعادل برأسية مرت بجوار القائم الأيسر دون رقابة في الدقيقة 50.

نيكولو باريلا كاد يقضي على أحلام لاتسيو بانفراد تام تصدى له الحارس ستراكوشا ببراعة في الدقيقة 59.

وبعد 4 دقائق فشل روميلو لوكاكو في تسجيل هدف إنتر الثاني بعد مرت تسديدته من فوق القائم.

الدقيقة الثانية من الوقت البديل شهدت ضغط من الأرجنتيني لاوتارو مارتينز على دفاع لاتسيو ليخطف الكرة أثناء تنفيذ ضربة المرمى لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

لتنتهي المباراة بفوز إنتر وحصد النقطة رقم 15 والعودة لصدارة الترتيب من جديد، فيما تراجع لاتسيو للمركز السابع برصيد 7 نقاط.

وفي نفس الجولة تكبد نابولي الخسارة الثانية له الموسم الحالي بالسقوط أمام جماهير سان باولو في فخ الخسارة من كالياري بهدف نظيف.

لوكاس كاسترو سجل هدف الفوز للضيف الصقلي في الدقيقة 88 برأسية مستفيدا من عرضية الأوروجوياني نتيهان نانديز.

وتعرض السنغالي كاليدو كوليبالي للطرد في الدقيقة 89 ليُكمل السماوي اللقاء بـ 10 لاعبين.

كما نجح بارما في الفوز على ساسولو بهدف نظيف، واستعاد ليتشي ثباته وفاز خارج قواعده على سبال بنتيجة 3-1.

وحقق فيورنتينا الفوز الأول في الموسم له أمام سامبدوريا بنتيجة 2-1، وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراة جنوى وبولونيا.

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