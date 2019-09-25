بالفيديو - ليفربول يتخطى كينز دونز.. وتشيلسي يضرب بسباعية في كأس الرابطة

لم يجد ليفربول أي صعوبة في تخطي مضيفه ميلتون كينز دونز في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، فيما صعق تشيلسي ضيفه جرمسبي بسبعة أهداف لهدف.

ليفربول دخل لقاءه دون العديد من العناصر الأساسية وفي مقدمتهم الثلاثي الهجومي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك.

وشهدت المباراة الظهور الأول الرسمي لكل من الحارس الإيرلندي كيفن كيلير، وهيرفي أليوت وراين برويستر، فيما عاد الغيني نابي كيتا للظهور.

سجل هدفي اللقاء جيمس ميلنر والصاعد كي جانا هويفر على الترتيب في الدقائق 41 و69.

هدف الريدز الأول جاء من تسديدة صاروخية للقائد ميلنر، لكنها كانت في زاوية الحارس. رغم ذلك فشل حارس أصحاب الأرض في التعامل مع الكرة بالشكل الأمثل.

الكرة من قوته أفلتت من يديه واتجهت للمرمى معلنة الهدف الأول رغم محاولته اللحاق بها من داخل المرمى.

ميلنر نفسه عاد وصنع الهدف الثاني من عرضية على الجبهة اليسرى اتجه لها الشاب هويفر سريعا برأسه في الشباك.

وفي مدينة لندن لم يرحم لاعبو المدرب فرانك لامبارد ضيفهم جرمسبي ليمزقوا شباكه بسبعة أهداف مقابل هدف، تكفل ميتشي باتشواي منها بهدفين.

الأهداف السبعة تتباع على تسجيلها روس باركلي وباتشواي وبيدرو رودريجيز وكورت زوما ورييس جايمس وكالوم هودسون أودي.

الشوط الأول انتهى بثلاثية نظيفة، قبل أن يكمل لاعبو تشيلسي الشوط الثاني برباعية.

باركلي توغل في الدقيقة الرابعة إلى داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية، وبعدها بثلاث دقائق فقط أضاف باتشواي ثاني الأهداف من تمريرة عرضية، قبل أن يقلص ماثيو جرين الفارق من تسديدة صاروخية في الدقيقة 19.

لكن بيدرو عاد ووسع الفارق من جديد من ركلة جزاء، قبل أن يضم زوما اسمه لقائمة المسجلين مستغلا عرضية من الجانب الأيمن.

وخلال 7 دقائق فقط أحرز البلوز ثلاثية متتالية في الدقائق 82 و86 و89.

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