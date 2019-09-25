بالفيديو - فينيسيوس يهز شباك أوساسونا ويدخل في نوبة بكاء

يبدو أن الضغوط الكبيرة حول عدم قدرته على إنهاء الفرص بالشكل الأمثل جعلته يدخل في نوبة بكاء بعد تسجيل أول أهدافه هذا الموسم.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

البرازيلي فينيسيوس جونيور منح ريال مدريد فرصة التقدم بعد هز شباك أوساسونا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

جونيور شارك في اللقاء بشكل أساسي بعدما غاب عن المباريات الماضية، ورد على ثقة مدربه زين الدين زيدان سريعا.

الدولي البرازيلي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ليفض الاشتباك ويمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وأبهر جونيور الجميع الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري رغم خسارة ريال مدريد لكل الألقاب قبل أن تجبره الإصابة على الغياب لفترة.

وشارك صاحب الـ19 عاما مع الملكي في 5 مباريات خلال الموسم الجاري، وفي السادسة افتتح سجله التهديفي.

وانضم جونيور إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي.

وفي الموسم الماضي لعب 36 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 13.

ويأمل اللوس بلانكوس في الانقضاض على صدارة الدوري الإسباني مستغلين تعادل أتليتك بلباو مع ليجانيس.

فينسيوس بكى بعد تسجيله هدف التقدم لريال مدريد في شباك أوساسونا 📸 pic.twitter.com/AjiLwAuCRy — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2019

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