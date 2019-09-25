بالفيديو – أتالانتا يستفيق ويُكبد روما الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي

استفاق أتالانتا الإيطالي من نتائجه في الأسبوع الماضي وفاز على روما بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

روما تكبد هزيمته الأولى في الموسم تحت قياده مدربه باولو فونسيكا بعد تعادلين وانتصارين.

فيما نجح أتالانتا في تحقيق الفوز الأول بعد خسارة ثقيلة أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا ثم تعادل أمام فيورنتينا.

روما حاول في الشوط الأول وكذلك أتالانتا لكن الظهور الأبرز كان لتصويبه جوسيب أليشيتش من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس باو لوبيز.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وكاد المدافع بالومينو تسجيل هدف التقدم للضيوف لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 66.

لاحقا بعد 4 دقائق نجح دوفان زاباتا في هز الشباك بصاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وازداد ضغط الذئاب من أجل تعديل النتيجة لكن دفاع نيراتزوري بيرجامو كان لها بالمرصاد.

وواصل الضيوف الاعتماد على المرتدات، فكاد زاباتا أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 86.

وأنهى مات دي رون الغريب مُراقب الأمور بهدف ثان مستغلا حالة "سرحان" لدفاع الذئاب نجح معها في تسجيل الكرة بسهولة في الشباك.

عرضية ارتقى لها الكرواتي ماريو باسيليتش برأسية دون رد لتمر من فوق الحارس وتصل لدي رون الذي أودع الكرة في الشباك معلنا نهاية اللقاء.

فوز قاد فريق بيرجامو للفوز لرفع رصيده إلى 10 نقاط كأفضل عدد وصل له منذ موسم 2011-12 ارتقى بها للمركز الثالث.

وفي المقابل ظل روما خامسا برصيد 8 نقاط بعد تكبده الخسارة الأولى.

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