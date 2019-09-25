كشف مصدر في إدارة النادي المصري أن فريقه سيلعب ضد ماليندي بطل زنجبار عصر يوم الأحد في ملعب برج العرب الذي يستضيف في نفس اليوم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"أُبلغنا شفهيا أننا سنلعب في برج العرب الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد، ننتظر التأكيد الرسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل "جاهزون وطبعنا تذاكر المباراة، المشكلة أننا سنلعب ضد الإسماعيلي بعد 3 أيام فقط. المدرب إيهاب جلال مستاء للغاية من موعد مباراة ماليندي".

وكان مفترضا أن يلعب المصري في السويس أمام ماليندي قبل أن تنقل مباراته إلى برج العرب وتؤجل ليوم الأحد.

ويستضيف برج العرب 3 مواجهات قارية خلال 48 ساعة، يوم السبت يلعب الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، عصر الأحد يلعب المصري ضد ماليندي، وبعد ساعات يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت.

وحقق المصري أسبقية ممتازة في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية أمام ماليندي بفوزه في زنجبار بنتيجة 4-1، بينما فاز الأهلي بهدفين على كانو سبورت وخسر الزمالك بنتيجة 2-1 أمام جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب المصري أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء، بعد 3 أيام من مباراة ماليندي.

ويشارك المصري في الكونفدرالية باعتباره رابع ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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