صورة - قمصان الأهلي البديلة للموسم الجديد

ظهر الشكل الجديد لقمصان الأهلي في الموسم الجديد، من خلال صورة تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التقطت الصورة داخل غرفة خلع ملابس الأهلي وظهر فيها وليد سليمان بقميص من اللون اللبني، ورمضان صبحي وصالح جمعة بقميص أسود.

لم يظهر القميص الأساسي للأهلي حتى الآن، علما بأنه سيكون من اللون الأحمر بكل تأكيد.

قمصان الأهلي تقدمها شركة أمبرو.

تسريب قمصان الأهلي البديلة في الموسم الحالي pic.twitter.com/GHLkvS9Pti — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2019

متى يُطرح قميص الأهلي الجديد؟ كيف ستكون الألوان؟ ما هي فئات القميص المختلفة والأسعار؟ وما هي فكرة الدعم للاعب الفريق مؤمن زكريا؟ كل ذلك يكشف عنه وليد حسن نائب رئيس شركة "أمبرو" المصنعة لأقمصة المارد الأحمر في حواره لـFilGoal.com يوم الثلاثاء.

موعد طرح القميص

بدأ وليد حسن حديثه قائلا: "سيظهر الأهلي بالقميص الجديد في لقاء كانو سبورت في الـ28 من شهر سبتمبر الجاري".

وواصل "القميص الأول سيكون باللون الأحمر المعتاد ولكن سيكون هناك بعض الأشياء المختلفة في التصميم".

وأضاف "كذلك السروال والجوارب سيكون هناك اختلاف في الشكل".

وعن أقرب قميص مما تصنعه أمبرو شبيه لقميص الأهلي الجديد أجاب بحسم "لا قميص الأهلي ليس شبيها لأي فريق آخر".

وأوضح "الأهلي له تصميم خاص ومختلف عن قمصان الأندية الأخرى".

فئات القميص والأسعار

وبسؤاله عن أسعار القميص أجاب نائب رئيس شركة أمبرو "هناك ثلاث فئات من القميص الجديد، أول فئة هي نسخة اللاعبين والقميص يأتي بالكامل من الخارج".

وأردف "ذلك القميص سيتراوح سعره ما بين 1400 إلى 1700 جنيه".

وأكمل "الفئة الثانية ستكون هي هي نفس الفئة الأولى بمعنى أن الخامات والتصميم متطابق لكن المنتج النهائي سيصدر في مصر ويُكتب عليه خامات أمبرو العالمية".

وتابع "سعر هذا القميص سيتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه".

وأضاف وليد حسن "أما الفئة الثالثة فهو القميص الذي نُطلق عليه قميص الجمهور ومثل العام الماضي سيتراوح سعره ما بين 230 إلى 250 جنيه".

وعن قمصان التدريب أوضح "الأهلي يظهر بالفعل حاليا بقمصان تدريب من الموسم الجديد، وهناك ألوان أخرى سوف تضاف مثل الأزرق والرمادي والبرتقالي".

وأكمل "سيتم تسليم كل قمصان الأهلي الجديدة على دفعات خلال خمسة أيام".

وواصل "جلسة التصوير الخاصة بالقميص ستكون يوم الأربعاء في ملعب مختار التتش".

وعن هل سيقام حفل لإطلاق القميص الجديد قال: "هذا أمر يخص النادي الأهلي".

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