نجم ليفربول السابق لـ في الجول: يجب أن يظن الخصوم أننا لا نقهر

قال آلان كينيدي نجم ليفربول السابق إن فريقه يجب أن يلعب بأسلوب يدفع الخصوم للاعتقاد أنه من المستحيل الفوز أو التفوق عليهم، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح كينيدي: "خلال الموسم الماضي حصد ليفربول ومانشستر سيتي نقاطا تكفي لفوز كل منهما بالدوري على حدة".

وواصل "يجب أن تلعب بأسلوب معين يجعل خصومك يعتقدون أنه من المستحيل التفوق عليك".

ليفربول خلال الموسم الماضي حصد العلامة الكاملة في أول 6 جولات من الدوري، لكنه تعادل في الجولتين التاليتين.

وأكمل كينيدي في هذا الصدد "ليفربول أحبط بسبب دخوله في سلسلة من النتائج السيئة بعد أول 6 جولات خلال الموسم الماضي".

واستطرد "أهم شيء حاليا هو الفوز والاستمرار به لأطول فريق ممكن".

واسترسل "ليفربول سيواجه إم كي دونز، لا أعتقد أنه سيواجهه بالفريق الأول".

وواصل "سيمنح لاعبيه راحة لأنهم بحاجة إلى ذلك خاصة وأنه سيواجه خصما قويا جدا هو شيفيلد يونايتد، لأنني أرى أنه يقدم مستوى رائعا في الدوري ولذا ستكون مواجهة محفوفة بالمخاطر".

وأكمل "سواء يورجن كلوب أو بيب جوارديولا كلاهما لم يعد ينافس على لقب الدوري، بل يسعون للفوز بكل الألقاب الممكنة هذا الموسم، الأمر مختلف عن الموسم الماضي".

وأتم "ليفربول وسيتي هما الأفضل في العالم".

ألان كيندي نجح في الفوز مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين، كما أنه سجل هدف التاريخي للحمر ضد ريال مدريد في نهائي الأبطال عام 1981 في الدقيقة 82 من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-0.

ويستعد ليفربول لمواجهة ميلتون كينز دونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء.

ويواجه الحمر نظيرهم شيفيلد يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتصدر الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل شفيليد المركز الـ10 برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن أرسنال الرابع.

اقرأ أيضا:

الأهلي يواجه كانو سبورت في برج العرب بحضور 5 آلاف متفرج

مدرب السودان يفجرها: صوتت لصلاح في جوائز الأفضل لكن الصوت ذهب لميسي!

صورة - قمصان الأهلي البديلة للموسم الجديد

مصدر في المصري لـ في الجول: نواجه ماليندي في برج العرب قبل لقاء الزمالك على نفس الملعب

سواريز المُذنِب في 4 أشياء تعلمناها من فوز برشلونة على فياريال

حوار في الجول – بيليتش يتحدث عن أهمية حجازي "القائد".. ولحظات لا تنسى في مسيرته