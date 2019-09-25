ذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن فريقه ليس لديه مشكلة في اللعب على استاد برج العرب.

الأهلي أعلن عن نقله مباراته مع كانو سبورت من استاد السلام إلى برج العرب، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وصرّح عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "جاهزون للعب في برج العرب، لا مشكلة في ذلك، سننهي كافة الترتيبات".

وأكمل: "الفوز بالسوبر والانتصار على سموحة يمنحنا دفعة قوية".

وأضاف: "نحترم كانو سبورت، سنلعب أمامه بجدية حتى نفوز ونتأهل".

وعن تحرك النادي لتعديل عقود بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي، رد عبد الحفيظ نافيًا: "هذه ملفات غير مطروحة في الوقت الراهن، إنها ملفات مؤجلة، تركيزنا منصب فقط على دوري أبطال إفريقيا والدوري".

وتقام مباراة كانو سبورت في موعدها مساء السبت المقبل ولكن على ملعب برج العرب، وكان الأهلي قد تغلب على بطل غينيا الاستوائية في الذهاب بهدفين دون مقابل.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد كانو سبورت إلى برج العرب".

وتابع مرجان "الجهات الأمنية أخطرت النادي بنقل المباراة من استاد السلام إلى ملعب برج العرب مساء السبت وبحضور 5 آلاف مشجع".

ويجري الأهلي اتصالات مع الجهات المختصة من أجل زيادة عدد الجماهير في المواجهة الإفريقية.

ويستضيف برج العرب مواجهتي الأهلي والزمالك في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، يلعب الأول يوم السبت وبعد 24 ساعة يستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي.

وحل الأهلي ضيفا على سموحة في برج العرب يوم الإثنين وفاز بهدف رمضان صبحي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

اختر تشكيل الأهلي الأنسب لمواجهة كانو سبورت

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