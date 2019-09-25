محمد يوسف: الحكم أخبرني أن تقنية الفيديو لا تعمل قبل إياب نهائي إفريقيا ضد الترجي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 01:10

كتب : FilGoal

الترجي - الأهلي

قال محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي إن حكم لقاء فريقه أمام الترجي في إياب نهائي إفريقيا ضد الترجي التونسي أخبره بعدم عمل تقنية الفيديو.

وقال يوسف لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تعليقا على أحداث اللقاء: "منسق مباراة نهائي دوري الأبطال ضد الترجي أخبرني بأن الـVAR لا يعمل".

وواصل "وافقت على خوض المباراة لأن الرفض ليس من سلطتي".

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وأتم يوسف "كان مفروضا علينا أن نلعب المباراة ويمكننا التقدم بشكوى بعدها إذا أردنا".

وخسر الأهلي من الترجي في ملعب رادس بثلاثة أهداف دون رد رغم الفوز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء.

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