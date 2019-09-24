خاص مصدر من المصري لـ في الجول: موعد لقاء ماليندي قد يتغير

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 21:45

كتب : أيمن عيد

محمود وادي يحتفل بهدف المصري في ماليندي سيتي

بات من المحتمل تبديل موعد لقاء المصري وماليندي الزنجباري في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية بسبب مواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com: "هناك احتمالية أن يتأجل لقاء الفريق أمام ماليندي 24 ساعة ليصبح الأحد بدلا من السبت المقبل".

وواصل "السبب هو احتمالية إقامة مباراة الزمالك في ملعب برج العرب يوم السبت المقبل".

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وأكمل "عدد الجمهور سيكون 5 آلاف متفرج وعقب تحديد موعد اللقاء النهائي سنحدد طريقة البيع سواء الكترونيا أو عبر منافذ البيع المباشر".

وكان المصري فاز على ماليندي في لقاء الذهاب في زنجبار بأربعة أهداف لهدف.

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