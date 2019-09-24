منافس بيراميدز - اقتحام جماهيري لملعب شبيبة القبائل وشباب بلوزداد في الدوري الجزائري

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

بيراميدز - عبد الله السعيد

توقفت مباراة شبيبة القبائل وشباب بلوزداد في الجولة الخامسة من الدوري الجزائري قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء بسبب اقتحام الجماهير.

شبيبة القبائل تلقت شباكه 3 أهداف في الدقائق 19 عن طريق جرار وثنائية بلحول في الدقيقتين 74 و78.

شباب بلوزداد منافس بيراميدز في دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية انتهت مباراة ذهابه بالتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.

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وعقب الهدف الثالث لشباب بلوزداد، حطمت جماهير شبيبة القبائل السياج وإلقاء المقذوفات.

وبعد 4 دقائق اقتحمت الجماهير أرضية الميدان واضطر الحكم لإيقاف المباراة.

وحاولت الجماهير الاعتداء على اللاعبين لولا تدخل الشرطة في حماية اللاعبين والطاقم التحكيمي وقياداتهم للوصول لغرفة الملابس.

ويحتل شبيبة القبائل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، فيما انضم بلوزداد إلى الصدارة رفقة مولودية الجزائر برصيد 10 نقاط.

ويلتقي بيراميدز مع شباب بلوزداد في إياب الكونفدرالية الإفريقية الجمعة المقبلة في الإياب، ويحتاج للفوز أو التعادل بأكثر من هدف لكل فريق من أجل حسم بطاقة التأهل.

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